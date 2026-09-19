СБУ создала дрон-перехватчик для борьбы с реактивными "Шахедами", - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что военная контрразведка Службы безопасности Украины создала новый дрон-перехватчик для противодействия реактивным "Шахедам". По его словам, аппарат уже успешно применили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский президент сообщил после доклада и.о. главы СБУ Александра Поклада.

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Президент отметил, что новая разработка является результатом работы военной контрразведки СБУ.

"Есть хороший результат военной контрразведки Службы безопасности в противодействии реактивным "Шахедам". Создан и уже успешно применен новый дрон-перехватчик", - заявил Зеленский.

Президент также обнародовал видео работы нового беспилотника-перехватчика.

Украина работает над расширением масштабов вооружения

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работать над расширением необходимых средств защиты от российских воздушных атак.

"Шаг за шагом мы движемся вперед, чтобы обеспечить Украине большую защиту", — отметил президент.

Он поблагодарил разработчиков и производителей вооружения, которые работают над увеличением производства необходимых Украине средств.

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