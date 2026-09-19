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Новости Дроны-перехватчики Индустрия дронов
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СБУ создала дрон-перехватчик для борьбы с реактивными "Шахедами", - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что военная контрразведка Службы безопасности Украины создала новый дрон-перехватчик для противодействия реактивным "Шахедам". По его словам, аппарат уже успешно применили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский президент сообщил после доклада и.о. главы СБУ Александра Поклада.

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Президент отметил, что новая разработка является результатом работы военной контрразведки СБУ.

"Есть хороший результат военной контрразведки Службы безопасности в противодействии реактивным "Шахедам". Создан и уже успешно применен новый дрон-перехватчик", - заявил Зеленский.

Президент также обнародовал видео работы нового беспилотника-перехватчика.

Украина работает над расширением масштабов вооружения

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работать над расширением необходимых средств защиты от российских воздушных атак.

"Шаг за шагом мы движемся вперед, чтобы обеспечить Украине большую защиту", — отметил президент.

Он поблагодарил разработчиков и производителей вооружения, которые работают над увеличением производства необходимых Украине средств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть дроны-перехватчики, которые реально сбивают реактивные "Шахеды", будем наращивать их производство, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (25879) Шахед (2510) перехватчик (175)
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Топ комментарии
+23
У СБУ є свої виробничі потужності, конструкторські бюро?

А чому не офіс президента створив?
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19.09.2026 14:52 Ответить
+5
- шо там по Фламінго?
- а балістика?
- а що там з девідендами жителям україни від корисних копалин?
- а що там про "повернення всіх українців з закордону додому"? - це 2019му була обіцянка
.....
ну і тд
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19.09.2026 14:54 Ответить
+4
БЛД!!коли зельоне вовомафія піариться , стоячи верхом на сейфі награбованного ГЕНПРОКУРОРОМ й відпущенного ним на волювольную ...

ОСЬ ХТО МАЄ ЛИШ ПРАВО

Окрім того, успіхи ЗСУ демонструють, що позиції росіян не такі сильні, як вони про це брешуть. Наприклад, окупанти вже не можуть активно проводити наступальні дії, якими лякають весь світ, "і, можливо, навіть когось «заворожують» своєю удаваною могутністю".

"Як ми бачимо, навіть без залучення особливих ресурсів перемогти противника можна. І не просто зупинити, а, відповідно, розбити й деокупувати територію", - запевнив Горбатенко,НАЧШТАБУ ТРЕТЬОГО КОРПУСУ
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19.09.2026 14:54 Ответить

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