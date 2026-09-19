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Новини Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
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СБУ створила дрон-перехоплювач для боротьби з реактивними "Шахедами", - Зеленський. ВIДЕО

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що військова контррозвідка Служби безпеки України створила новий дрон-перехоплювач для протидії реактивним "Шахедам". За його словами, апарат уже успішно застосували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український президент повідомив після доповіді т.в.о. голови СБУ Олександра Поклада.

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Президент зазначив, що нова розробка є результатом роботи військової контррозвідки СБУ.

"Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним "Шахедам". Створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач", - заявив Зеленський.

Президент також оприлюднив відео роботи нового безпілотника-перехоплювача.

Україна працює над масштабуванням озброєння

Зеленський наголосив, що Україна продовжує працювати над масштабуванням необхідних засобів для захисту від російських повітряних атак.

"Крок за кроком рухаємось, щоб дати Україні більше захисту", - зазначив президент.

Він подякував розробникам і виробникам озброєння, які працюють над збільшенням виробництва необхідних Україні засобів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є дрони-перехоплювачі, які реально збивають реактивні "Шахеди", будемо масштабувати, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27033) Шахед (2518) перехоплювач (194)
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Топ коментарі
+14
У СБУ є свої виробничі потужності, конструкторські бюро?

А чому не офіс президента створив?
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19.09.2026 14:52 Відповісти
+3
БЛД!!коли зельоне вовомафія піариться , стоячи верхом на сейфі награбованного ГЕНПРОКУРОРОМ й відпущенного ним на волювольную ...

ОСЬ ХТО МАЄ ЛИШ ПРАВО

Окрім того, успіхи ЗСУ демонструють, що позиції росіян не такі сильні, як вони про це брешуть. Наприклад, окупанти вже не можуть активно проводити наступальні дії, якими лякають весь світ, "і, можливо, навіть когось «заворожують» своєю удаваною могутністю".

"Як ми бачимо, навіть без залучення особливих ресурсів перемогти противника можна. І не просто зупинити, а, відповідно, розбити й деокупувати територію", - запевнив Горбатенко,НАЧШТАБУ ТРЕТЬОГО КОРПУСУ
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19.09.2026 14:54 Відповісти
+3
отакої!!!!
то, у нас головний конкурент шекельману, сбу???
сбу, окрім полювання на гур, ще й інженерів припахало, щось там створювати?
в обов'язках сбу, є науково дослідна робота?
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19.09.2026 14:55 Відповісти

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