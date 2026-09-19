СБУ створила дрон-перехоплювач для боротьби з реактивними "Шахедами", - Зеленський. ВIДЕО

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що військова контррозвідка Служби безпеки України створила новий дрон-перехоплювач для протидії реактивним "Шахедам". За його словами, апарат уже успішно застосували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український президент повідомив після доповіді т.в.о. голови СБУ Олександра Поклада.

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Президент зазначив, що нова розробка є результатом роботи військової контррозвідки СБУ.

"Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним "Шахедам". Створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач", - заявив Зеленський.

Президент також оприлюднив відео роботи нового безпілотника-перехоплювача.

Україна працює над масштабуванням озброєння

Зеленський наголосив, що Україна продовжує працювати над масштабуванням необхідних засобів для захисту від російських повітряних атак.

"Крок за кроком рухаємось, щоб дати Україні більше захисту", - зазначив президент.

Він подякував розробникам і виробникам озброєння, які працюють над збільшенням виробництва необхідних Україні засобів.

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