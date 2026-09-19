Сибига призвал правительства стран закрыть "Русские дома": "Это инструменты дезинформации и шпионажа"

Украина официально обратилась к правительствам других государств с призывом признать угрозу национальной безопасности, которую, по оценке Киева, представляет сеть российских культурных центров "Русский дом".

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Россия ведет глобальную борьбу за умы людей, используя разветвленную сеть инструментов и каналов, в частности "Россотрудничество" и культурные центры под названием "Русский дом". Фактически они служат инструментами дезинформации, дестабилизации и шпионажа", — подчеркнул глава украинской дипломатии.

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Он отметил, что украинская сторона в своем обращении привела аргументы в пользу ограничения деятельности этой сети и полного закрытия этих центров, и подчеркнул, что "нельзя недооценивать когнитивное измерение современной войны".

"Мы одобряем меры, принятые властями в различных странах Европы для блокирования деятельности этих сетей, в частности в Германии, где вчера в Берлине был закрыт "Русский дом" после многих лет его пагубного влияния", — отметил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что, несмотря на волну закрытий, некоторые из этих центров дезинформации продолжают действовать как минимум в семи европейских странах, и добавил, что масштабы деятельности этой сети в Африке, Центральной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке еще больше.

Сибига пояснил, что в ряде стран официальная инфраструктура этой сети остается нетронутой, а в некоторых государствах "Русский дом" интегрирован в дипломатическую инфраструктуру России.

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"Наш общий европейский дом — не место для "русских домов", которые распространяют военную пропаганду и активно работают над подрывом мира в Европе", — подчеркнул украинский министр.