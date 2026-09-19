Сибіга закликав уряди країн закрити "Русские дома": "Це інструменти дезінформації та шпигунства"

Україна офіційно звернулася до урядів інших держав із закликом визнати загрозу національній безпеці, яку, за оцінкою Києва, становить мережа російських культурних центрів "Русский дом".

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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"Росія веде глобальну боротьбу за уми людей, використовуючи розгалужену мережу інструментів і каналів, зокрема "Росспівробітництво" та культурні центри під назвою "Русский дом". Фактично вони слугують інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства", - наголосив глава української дипломатії.

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Він зауважив, що українська сторона у своєму зверненні навела аргументи на користь обмеження діяльності цієї мережі та повного закриття цих центрів, та підкреслив, що "не можна недооцінювати когнітивний вимір сучасної війни".

"Ми схвалюємо заходи, вжиті владою в різних країнах Європи для блокування діяльності цих мереж, зокрема в Німеччині, де вчора в Берліні було закрито "Русский дом" після років його згубного впливу", - зазначив Сибіга.

Очільник МЗС підкреслив, що попри хвилю закриттів, деякі з цих центрів дезінформації продовжують діяти щонайменше у семи європейських країнах, та додав, що масштаби діяльності цієї мережі в Африці, Центральній та Східній Азії, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Південній Америці є ще більшими.

Сибіга пояснив, що у низці країн офіційна інфраструктура цієї мережі залишається недоторканою, а у деяких державах "Русский дом" інтегрований у дипломатичну інфраструктуру Росії.

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"Наш спільний європейський дім – не місце для "російських домів", які поширюють воєнну пропаганду та активно працюють над підривом миру в Європі", – підкреслив український міністр.

Нагадаємо, Сибіга вже закликав європейські країни закрити "російські доми" та не дозволяти мережам російського впливу продовжувати діяльність у Європі.

"Тиск на Москву сприяє дипломатії - він не перешкоджає їй. Сильніший тиск наближає мир", - додав Сибіга.