Пилоты экипажа "Рубин" уничтожили реактивный дрон "Герань-5" с помощью перехватчика STING. ВИДЕО
Индустрия дронов
Экипаж "Рубин" 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка (ЗРАП) сбил российский дрон-ракету "Герань-5" с помощью дрона-перехватчика STING от "Диких шершней".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Экипаж "Рубин" из 1020 ЗРАП уничтожил новым STING S российский дрон-ракету "Герань-5". Этот беспилотник быстрее и несет больше взрывчатки, чем другие "Герани", — говорится в сообщении.
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