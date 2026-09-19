Пилоты экипажа "Рубин" уничтожили реактивный дрон "Герань-5" с помощью перехватчика STING. ВИДЕО

Индустрия дронов

Экипаж "Рубин" 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка (ЗРАП) сбил российский дрон-ракету "Герань-5" с помощью дрона-перехватчика STING от "Диких шершней".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Экипаж "Рубин" из 1020 ЗРАП уничтожил новым STING S российский дрон-ракету "Герань-5". Этот беспилотник быстрее и несет больше взрывчатки, чем другие "Герани", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Операторы 411-го полка "Ястребы" перехватчиками STING сбили два российских БПЛА-"матки" с дронами на борту. ВИДЕО