Пілоти екіпажу "Рубін" знищили реактивний дрон "Герань-5" перехоплювачем STING. ВIДЕО
Індустрія дронів
Екіпаж "Рубін" 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку (ЗРАП) збив російський дрон-ракету "Герань-5" дроном-перехоплювачем STING від "Диких шершнів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Екіпаж Рубін з 1020 ЗРАП знищили новим STING S російський дрон-ракету Герань-5. Цей безпілотник є швидшим і несе більше вибухівки за інші Герані", - йдеться в повідомленні.
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