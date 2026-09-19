Пілоти екіпажу "Рубін" знищили реактивний дрон "Герань-5" перехоплювачем STING. ВIДЕО

Індустрія дронів

Екіпаж "Рубін" 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку (ЗРАП) збив російський дрон-ракету "Герань-5" дроном-перехоплювачем STING від "Диких шершнів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Екіпаж Рубін з 1020 ЗРАП знищили новим STING S російський дрон-ракету Герань-5. Цей безпілотник є швидшим і несе більше вибухівки за інші Герані", - йдеться в повідомленні.

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