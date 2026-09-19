Изъяли пропуска: журналистов CNN, MS NOW и Politico не пустили в Белый дом после запрета Трампа

19 сентября журналистам телеканалов CNN, MS NOW и издания Politico было отказано в доступе в Белый дом. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о запрете представителям этих СМИ посещать его администрацию.

Об этом сообщаетCNN, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Изъятие пропусков и отказ в допуске

Так, журналистке CNN Бетси Кляйн в субботу утром отказали в доступе в Белый дом и изъяли ее пропуск.

Журналистке Politico, а также репортерше и фотографу MS NOW тоже отказали в допуске на территорию Белого дома, когда они прибыли на работу в субботу утром.

Репортер телеканала CNN Бетси Кляйн сообщила, что сотрудник Секретной службы заявил о деактивации ее пропуска.

Корреспондентка MS NOW Акейла Гарднер также заявила, что "офицер попросил меня отдать мой бейдж". Репортер Politico Шайенн Гаслетт тоже сообщила, что ей отказали во входе в Белый дом.

Намерение защищать права в суде

После этого все три СМИ заявили, что примут "юридические меры" для защиты прав своих сотрудников.

"Миссия CNN по освещению деятельности правительства США будет продолжаться, несмотря на любые попытки ограничить физический доступ в Белый дом и другие правительственные здания или любые другие попытки помешать нашей журналистской деятельности. Согласно Конституции США, мы имеем право вести репортажи без препятствий или вмешательства со стороны правительства, и этот запрет является незаконным посягательством на это основополагающее право", — заявили в CNN.

Телеканал MS NOW в своём заявлении отметил, что "намерен принять все необходимые меры для защиты наших прав, гарантированных Первой поправкой (к Конституции США. — ред.), и важной роли независимой журналистики в нашей демократии".

Читайте также: Трамп объявил о заключении бессрочного соглашения с Данией о безопасности Гренландии: США развернут военное присутствие на острове

Что предшествовало

Напомним, что президент США Дональд Трамп 18 сентября закрыл доступ в Белый дом для журналистов новостных телеканалов CNN и MS NOW, а также издания Politico.

Читайте также: Трамп закрыл журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом и пригрозил ограничениями другим СМИ