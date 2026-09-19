Вилучили перепустки: журналістів CNN, MS NOW та Politico не пустили до Білого дому після заборони Трампа

Журналістам телеканалів телеканалів CNN, MS NOW та видання Politico 19 вересня відмовили в доступі до Білого дому. Це сталося після заяви президента США Дональда Трампа про заборону представникам цих медіа відвідувати його адміністрацію.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

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Вилучення перепусток та відмова у допуску

Так, журналістці CNN Бетсі Кляйн у суботу вранці відмовили в доступі до Білого дому та вилучили її перепустку.

Журналістці Politico, а також репортерці й фотографці MS NOW теж відмовили у допуску на територію Білого дому, коли вони прибули на роботу в суботу вранці.

Репортерка телеканалу CNN Бетсі Кляйн повідомила, що офіцер Секретної служби заявив про деактивацію її перепустки.

Кореспондентка MS NOW Акейла Гарднер також заявила, що "офіцер попросив мене віддати мій бейдж". Репортерка Politico Шайєнн Гаслетт теж повідомила, що їй відмовили у вході до Білого дому.

Намір захищати права у суді

Після цього всі три медіаорганізації заявили, що вживуть "юридичних заходів" для захисту прав своїх співробітників.

"Місія CNN з висвітлення діяльності уряду США продовжуватиметься незалежно від будь-яких спроб обмежити фізичний доступ до Білого дому та інших урядових будівель, або будь-яких інших спроб перешкодити нашій журналістській діяльності. Згідно з Конституцією США, ми маємо право робити наші репортажі без перешкод чи втручання з боку уряду, і ця заборона є незаконним посяганням на це основоположне право", - заявили у CNN.

Телеканал MS NOW у своїй заяві зазначив, що "має намір вжити всіх необхідних заходів для захисту наших прав, гарантованих Першою поправкою (до Конституції США. - ред.), та важливої ролі незалежної журналістики в нашій демократії".

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Що передувало

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 18 вересня закрив доступ до Білого дому для журналістів новинних телеканалів CNN і MS NOW та видання Politico.

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