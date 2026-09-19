УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8364 відвідувача онлайн
Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
464 19

Трамп оголосив про укладення безстрокової угоди з Данією щодо безпеки Гренландії: США розгорнуть військову присутність на острові

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що США уклали з Данією та Гренландією угоду "безстрокової дії", яка надає Вашингтону постійний контроль над безпекою острова.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Постійний контроль над безпекою острова

За словами Трампа, США назавжди отримають можливість робити в Гренландії "все необхідне" для забезпечення безпеки Сполучених Штатів і самої Гренландії. Він зазначив, що ця угода "нічого не коштує для США". 

Крім того, за словами глави Білого дому, віднині жоден "супротивник" США не зможе мати в Гренландії військову базу чи військову присутність, а також здійснювати інвестиції без прямого письмового схвалення Вашингтона.

"Відтепер жоден супротивник США НІКОЛИ не зможе мати базу в Гренландії, військову присутність у Гренландії або здійснювати чутливі інвестиції в Гренландію без нашого прямого письмового схвалення. Ця угода на "безстроковий термін", вона не має кінця! Для нас велика честь і гордість за те, що щойно сталося, і все, про що було домовлено сьогодні, цінуватиметься американським народом", - написав лідер США.

Читайте також: Можливе розширення США: Трамп заговорив про нові штати

Розширення військової присутності

Також Трамп заявив, що США негайно почнуть нарощувати військову присутність у Гренландії.

"Ми негайно розпочнемо процес розгортання значної військової присутності у відповідній частині Гренландії, яких є чимало. Ми будемо співпрацювати з жителями Гренландії у її розвитку та будівництві. Це рішення є чудовим для Сполучених Штатів Америки, Данії, Гренландії та всіх наших союзників. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з чудовими людьми Данії та Гренландії задля побудови прекрасного майбутнього щодо цієї великої та надзвичайно стратегічно важливої території", - заявив президент США.

допис Трампа

Читайте також: Трамп все ще прагне контролю над Гренландією, - прем’єр-міністр Нільсен

Інтерес США до Гренландії

  • Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Читайте також: Трамп знову заявив, що Гренландія має бути під контролем США: Данія відповіла

Автор: 

Гренландія (231) Данія (723) США (22644) Трамп Дональд (8237)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
...пуйло 2...
показати весь коментар
19.09.2026 01:52 Відповісти
+2
Постійний контроль над безпекою острова. Пісец туризму.
показати весь коментар
19.09.2026 01:46 Відповісти
+1
А раніше хиба було якось інакше?
Там були бази США. Інших баз там не було і не планувалося.
показати весь коментар
19.09.2026 01:55 Відповісти

Завантаження...

 
 