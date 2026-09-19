Трамп оголосив про укладення безстрокової угоди з Данією щодо безпеки Гренландії: США розгорнуть військову присутність на острові

Президент США Дональд Трамп заявив, що США уклали з Данією та Гренландією угоду "безстрокової дії", яка надає Вашингтону постійний контроль над безпекою острова.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Постійний контроль над безпекою острова

За словами Трампа, США назавжди отримають можливість робити в Гренландії "все необхідне" для забезпечення безпеки Сполучених Штатів і самої Гренландії. Він зазначив, що ця угода "нічого не коштує для США".

Крім того, за словами глави Білого дому, віднині жоден "супротивник" США не зможе мати в Гренландії військову базу чи військову присутність, а також здійснювати інвестиції без прямого письмового схвалення Вашингтона.

"Відтепер жоден супротивник США НІКОЛИ не зможе мати базу в Гренландії, військову присутність у Гренландії або здійснювати чутливі інвестиції в Гренландію без нашого прямого письмового схвалення. Ця угода на "безстроковий термін", вона не має кінця! Для нас велика честь і гордість за те, що щойно сталося, і все, про що було домовлено сьогодні, цінуватиметься американським народом", - написав лідер США.

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Розширення військової присутності

Також Трамп заявив, що США негайно почнуть нарощувати військову присутність у Гренландії.

"Ми негайно розпочнемо процес розгортання значної військової присутності у відповідній частині Гренландії, яких є чимало. Ми будемо співпрацювати з жителями Гренландії у її розвитку та будівництві. Це рішення є чудовим для Сполучених Штатів Америки, Данії, Гренландії та всіх наших союзників. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з чудовими людьми Данії та Гренландії задля побудови прекрасного майбутнього щодо цієї великої та надзвичайно стратегічно важливої території", - заявив президент США.

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Інтерес США до Гренландії

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

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