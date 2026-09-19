Трамп оголосив про укладення безстрокової угоди з Данією щодо безпеки Гренландії: США розгорнуть військову присутність на острові
Президент США Дональд Трамп заявив, що США уклали з Данією та Гренландією угоду "безстрокової дії", яка надає Вашингтону постійний контроль над безпекою острова.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Постійний контроль над безпекою острова
За словами Трампа, США назавжди отримають можливість робити в Гренландії "все необхідне" для забезпечення безпеки Сполучених Штатів і самої Гренландії. Він зазначив, що ця угода "нічого не коштує для США".
Крім того, за словами глави Білого дому, віднині жоден "супротивник" США не зможе мати в Гренландії військову базу чи військову присутність, а також здійснювати інвестиції без прямого письмового схвалення Вашингтона.
"Відтепер жоден супротивник США НІКОЛИ не зможе мати базу в Гренландії, військову присутність у Гренландії або здійснювати чутливі інвестиції в Гренландію без нашого прямого письмового схвалення. Ця угода на "безстроковий термін", вона не має кінця! Для нас велика честь і гордість за те, що щойно сталося, і все, про що було домовлено сьогодні, цінуватиметься американським народом", - написав лідер США.
Розширення військової присутності
Також Трамп заявив, що США негайно почнуть нарощувати військову присутність у Гренландії.
"Ми негайно розпочнемо процес розгортання значної військової присутності у відповідній частині Гренландії, яких є чимало. Ми будемо співпрацювати з жителями Гренландії у її розвитку та будівництві. Це рішення є чудовим для Сполучених Штатів Америки, Данії, Гренландії та всіх наших союзників. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з чудовими людьми Данії та Гренландії задля побудови прекрасного майбутнього щодо цієї великої та надзвичайно стратегічно важливої території", - заявив президент США.
Інтерес США до Гренландії
- Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.
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Там були бази США. Інших баз там не було і не планувалося.