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Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
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Трамп объявил о заключении бессрочного соглашения с Данией о безопасности Гренландии: США развернут военное присутствие на острове

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США заключили с Данией и Гренландией соглашение "бессрочного действия", которое предоставляет Вашингтону постоянный контроль над безопасностью острова.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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Постоянный контроль над безопасностью острова

По словам Трампа, США навсегда получат возможность делать в Гренландии "все необходимое" для обеспечения безопасности Соединенных Штатов и самой Гренландии. Он отметил, что это соглашение "ничего не стоит для США". 

Кроме того, по словам главы Белого дома, отныне ни один "противник" США не сможет иметь в Гренландии военную базу или военное присутствие, а также осуществлять инвестиции без прямого письменного одобрения Вашингтона.

"Отныне ни один противник США НИКОГДА не сможет иметь базу в Гренландии, военное присутствие в Гренландии или осуществлять чувствительные инвестиции в Гренландию без нашего прямого письменного одобрения. Это соглашение заключено на "бессрочный срок", у него нет конца! Для нас большая честь и гордость за то, что только что произошло, и все, о чем было договорено сегодня, будет цениться американским народом", — написал лидер США.

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Расширение военного присутствия

Также Трамп заявил, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии.

"Мы немедленно начнем процесс развертывания значительного военного присутствия в соответствующей части Гренландии, которых немало. Мы будем сотрудничать с жителями Гренландии в ее развитии и строительстве. Это решение является прекрасным для Соединенных Штатов Америки, Дании, Гренландии и всех наших союзников. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с замечательными людьми Дании и Гренландии ради построения прекрасного будущего этой великой и чрезвычайно стратегически важной территории", — заявил президент США.

пост Трампа

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Интерес США к Гренландии

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии ради защиты "свободного мира".
  • Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не может себе представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для установления контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители этого захотят, однако она не станет штатом США.
  • CNN пишет, что датские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо более серьезно настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть ни американским, ни датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим её так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, ограничивающий право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку без лишних сложностей.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

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Автор: 

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Топ комментарии
+13
А раніше хиба було якось інакше?
Там були бази США. Інших баз там не було і не планувалося.
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19.09.2026 01:55 Ответить
+9
Безстрокова угода з Данією скінчається у січні 2027 року, разом із початком імпічменту володарю Ормудської протоки.
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19.09.2026 01:57 Ответить
+5
...пуйло 2...
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19.09.2026 01:52 Ответить

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