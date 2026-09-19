Трамп объявил о заключении бессрочного соглашения с Данией о безопасности Гренландии: США развернут военное присутствие на острове

Президент США Дональд Трамп заявил, что США заключили с Данией и Гренландией соглашение "бессрочного действия", которое предоставляет Вашингтону постоянный контроль над безопасностью острова.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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Постоянный контроль над безопасностью острова

По словам Трампа, США навсегда получат возможность делать в Гренландии "все необходимое" для обеспечения безопасности Соединенных Штатов и самой Гренландии. Он отметил, что это соглашение "ничего не стоит для США".

Кроме того, по словам главы Белого дома, отныне ни один "противник" США не сможет иметь в Гренландии военную базу или военное присутствие, а также осуществлять инвестиции без прямого письменного одобрения Вашингтона.

"Отныне ни один противник США НИКОГДА не сможет иметь базу в Гренландии, военное присутствие в Гренландии или осуществлять чувствительные инвестиции в Гренландию без нашего прямого письменного одобрения. Это соглашение заключено на "бессрочный срок", у него нет конца! Для нас большая честь и гордость за то, что только что произошло, и все, о чем было договорено сегодня, будет цениться американским народом", — написал лидер США.

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Расширение военного присутствия

Также Трамп заявил, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии.

"Мы немедленно начнем процесс развертывания значительного военного присутствия в соответствующей части Гренландии, которых немало. Мы будем сотрудничать с жителями Гренландии в ее развитии и строительстве. Это решение является прекрасным для Соединенных Штатов Америки, Дании, Гренландии и всех наших союзников. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с замечательными людьми Дании и Гренландии ради построения прекрасного будущего этой великой и чрезвычайно стратегически важной территории", — заявил президент США.

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Интерес США к Гренландии

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