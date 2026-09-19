Трамп объявил о заключении бессрочного соглашения с Данией о безопасности Гренландии: США развернут военное присутствие на острове
Президент США Дональд Трамп заявил, что США заключили с Данией и Гренландией соглашение "бессрочного действия", которое предоставляет Вашингтону постоянный контроль над безопасностью острова.
Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Постоянный контроль над безопасностью острова
По словам Трампа, США навсегда получат возможность делать в Гренландии "все необходимое" для обеспечения безопасности Соединенных Штатов и самой Гренландии. Он отметил, что это соглашение "ничего не стоит для США".
Кроме того, по словам главы Белого дома, отныне ни один "противник" США не сможет иметь в Гренландии военную базу или военное присутствие, а также осуществлять инвестиции без прямого письменного одобрения Вашингтона.
"Отныне ни один противник США НИКОГДА не сможет иметь базу в Гренландии, военное присутствие в Гренландии или осуществлять чувствительные инвестиции в Гренландию без нашего прямого письменного одобрения. Это соглашение заключено на "бессрочный срок", у него нет конца! Для нас большая честь и гордость за то, что только что произошло, и все, о чем было договорено сегодня, будет цениться американским народом", — написал лидер США.
Расширение военного присутствия
Также Трамп заявил, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии.
"Мы немедленно начнем процесс развертывания значительного военного присутствия в соответствующей части Гренландии, которых немало. Мы будем сотрудничать с жителями Гренландии в ее развитии и строительстве. Это решение является прекрасным для Соединенных Штатов Америки, Дании, Гренландии и всех наших союзников. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с замечательными людьми Дании и Гренландии ради построения прекрасного будущего этой великой и чрезвычайно стратегически важной территории", — заявил президент США.
Интерес США к Гренландии
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии ради защиты "свободного мира".
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не может себе представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для установления контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители этого захотят, однако она не станет штатом США.
- CNN пишет, что датские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо более серьезно настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть ни американским, ни датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим её так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, ограничивающий право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку без лишних сложностей.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
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Там були бази США. Інших баз там не було і не планувалося.