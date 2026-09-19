Генеральный инспектор Бундесвера Бройер возглавит Военный комитет НАТО

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер станет председателем Военного комитета НАТО. Он должен вступить в должность в июле 2027 года.

Об этом пишет DW со ссылкой на пост в социальной сети X действующего председателя комитета, итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне, сообщает Цензор.НЕТ.

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Бройер избран председателем Военного комитета НАТО

"Ваше умение оценивать оперативную обстановку, глубокое понимание деятельности Альянса и опыт руководства Вооруженными силами Германии станут ценным вкладом в работу НАТО. Вы будете иметь полную поддержку Комитета и Международного военного штаба в период перехода к новым полномочиям, и я с нетерпением жду тесного сотрудничества с вами до момента передачи должности", — написал Драгоне, обращаясь к Бройеру.

Роль Военного комитета

Отмечается, что Военный комитет НАТО является высшим военным органом Альянса и ключевым консультативным органом для его политического руководства.

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Что известно о Карстене Бройере

Генералу Карстену Бройеру 61 год. Он начал службу в Бундесвере в 1984 году в подразделении противовоздушной обороны. Также проходил обучение в Командно-штабном колледже армии США и подготовку для офицеров генерального штаба в Гамбурге.

В 2014 году Бройер проходил службу в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF) под эгидой НАТО в афганской столице Кабуле.

Ожидается, что до конца года генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии Кристиан Фройдинг сменит Бройера на посту генерального инспектора Бундесвера.

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