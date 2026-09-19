Генеральний інспектор Бундесверу Броєр очолить Військовий комітет НАТО

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр стане головою Військового комітету НАТО. Він має вступити на посаду в липні 2027 року.

Про це пише DW з посиланням на допис в соцмережі Х чинного голови комітету, італійського адмірала Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Броєра обрано головою Військового комітету НАТО

"Ваше вміння оцінювати оперативну обстановку, глибоке розуміння діяльності Альянсу та досвід керівництва Збройними силами Німеччини стануть цінним внеском у роботу НАТО. Ви матимете повну підтримку Комітету та Міжнародного військового штабу в період переходу до нових повноважень, і я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю з вами до моменту передачі посади", - написав Драгоне, звертаючись до Броєра.

Роль Військового комітету

Зазначається, що Військовий комітет НАТО є найвищим військовим органом Альянсу та ключовим дорадчим органом для його політичного керівництва.

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Що відомо про Карстена Броєра

Генералу Карстену Броєру 61 рік. Він розпочав службу в Бундесвері у 1984 році в підрозділі протиповітряної оборони. Також проходив навчання в Командно-штабному коледжі армії США й підготовку для офіцерів генерального штабу в Гамбурзі.

У 2014 році Броєр проходив службу в складі Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF) під егідою НАТО в афганській столиці Кабулі.

Очікується, що до кінця року генерал-лейтенант Збройних сил Німеччини Крістіан Фройдінг замінить Броєра на посаді генінспектора Бундесверу.

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