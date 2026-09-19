Генеральний інспектор Бундесверу Броєр очолить Військовий комітет НАТО
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр стане головою Військового комітету НАТО. Він має вступити на посаду в липні 2027 року.
Про це пише DW з посиланням на допис в соцмережі Х чинного голови комітету, італійського адмірала Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє Цензор.НЕТ.
Броєра обрано головою Військового комітету НАТО
"Ваше вміння оцінювати оперативну обстановку, глибоке розуміння діяльності Альянсу та досвід керівництва Збройними силами Німеччини стануть цінним внеском у роботу НАТО. Ви матимете повну підтримку Комітету та Міжнародного військового штабу в період переходу до нових повноважень, і я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю з вами до моменту передачі посади", - написав Драгоне, звертаючись до Броєра.
Роль Військового комітету
Зазначається, що Військовий комітет НАТО є найвищим військовим органом Альянсу та ключовим дорадчим органом для його політичного керівництва.
Що відомо про Карстена Броєра
- Генералу Карстену Броєру 61 рік. Він розпочав службу в Бундесвері у 1984 році в підрозділі протиповітряної оборони. Також проходив навчання в Командно-штабному коледжі армії США й підготовку для офіцерів генерального штабу в Гамбурзі.
- У 2014 році Броєр проходив службу в складі Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF) під егідою НАТО в афганській столиці Кабулі.
- Очікується, що до кінця року генерал-лейтенант Збройних сил Німеччини Крістіан Фройдінг замінить Броєра на посаді генінспектора Бундесверу.
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