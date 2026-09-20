Косиняк-Камыш с трибуны Сейма призвал польских политиков прекратить антиукраинскую риторику: "Издевательства над украинцами имеют пределы"

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Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поддержка Украины соответствует государственным интересам Польши, даже несмотря на нерешенные исторические разногласия.

Об этом он заявил, выступая в Сейме 18 сентября, сообщает "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.

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Поддержка Украины - национальный интерес Польши

"Разобрались ли украинцы во всем? Нет. Они не разобрались с историей, но мы не должны терять из виду здравый смысл во всем этом и в этой популистской гонке. Ради какого-то процента (поддержки поляками критики Украины, - ред.) нельзя предавать национальные интересы, которыми является поддержка воюющей Украины, - сказал Косиняк-Камыш.

Он напомнил, что уже некоторое время польское воздушное пространство нарушают, в частности, российские дроны.

"Это уже не единичные случаи. Это спланированная агрессия против стран НАТО", - отметил Косиняк-Камыш, подчеркнув, что такова стратегия РФ.

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Ответ оппозиции

Он также ответил на заявления депутата Сейма от партии "Право и справедливость" Лукаша Мейзы, критикующего польские власти за поддержку Украины, а также депутата от ультраправой партии "Конфедерация" Романа Фрица, обвинившего премьер-’еру Дональду Туску из-за его отсутствия в Сейме.

"Дональд Туск сейчас находится в охваченной войной Украине, куда вы никогда не решились бы поехать и поддержать ее. Он поехал туда, чтобы поддержать Украину, чтобы и мы были в большей безопасности, потому что именно там решается вопрос нашей безопасности", - ответил Косиняк-Камыш Фрицу.

"Депутат Мейза, эта травля украинцев тоже имеет свои пределы. Этим пределом является безопасность польского государства", - ответил Косиняк-Камыш другому парламентарию.

Он также заявил, что Мейза пересекает эту границу, реализуя российскую стратегию.

"Посеять раздор между поляками и украинцами. Посеять раздор между поляками, посеять раздор между нами и НАТО и Западной Европой, оставить Польшу расколотой и одинокой. Поистине, опомнитесь", - призвал глава оборонного ведомства Польши.

Министр обороны также призвал польских политиков прекратить травить украинцев.

"Вы видите, что происходит: ракеты падают, дроны падают в километре от польской границы. Если у Украины не будет средств противовоздушной обороны, если не будет боеприпасов для сбивания этих дронов, большинство из них будет пролетать через Украину и долетать до Польши. Вы этого хотите? Продолжайте настраивать украинцев друг против друга", - заявил он с трибуны Сейма.

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