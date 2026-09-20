Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 517 990 человек (+1 560), 12 356 танков, 50 067 артиллерийских систем, 25 361 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 517 990 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 517 990 (+1 560) человек (раненых и уничтоженных)
- танков – 12 356 (+4) единиц
- боевых бронированных машин — 25 361 (+4) единица
- артиллерийских систем – 50 067 (+56) единиц
- РСЗО – 2 146 (+3) единиц
- средства ПВО – 1 659 (+2) единиц
- самолетов – 442 (+0) единицы
- вертолетов – 356 (+0) единиц
- наземных робототехнических комплексов – 2 695 (+23) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 525 965 (+1 833) единиц
- крылатых ракет – 5 111 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 35 (+0) единиц
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 151 345 (+423) единиц
- специальной техники – 4 716 (+13) единиц.
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528! одиниць знищеної техніки та 1560!!! чумардосів за день.
Арта та логістика файно, ППО, НРК та спецтехніка супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 517 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
РСЗО, ППО, логісика впевнено крокують до нових місячних рекордів.
Спетехніка порадувала, і є відчуття що то були не БРЕМи.
Думаю, що зараз ми спостерігаємо наближення осіннього путіншлахту.