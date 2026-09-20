Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 517 990 человек (+1 560), 12 356 танков, 50 067 артиллерийских систем, 25 361 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 517 990 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 517 990 (+1 560) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 356 (+4) единиц

боевых бронированных машин — 25 361 (+4) единица

артиллерийских систем – 50 067 (+56) единиц

РСЗО – 2 146 (+3) единиц

средства ПВО – 1 659 (+2) единиц

самолетов – 442 (+0) единицы

вертолетов – 356 (+0) единиц

наземных робототехнических комплексов – 2 695 (+23) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 525 965 (+1 833) единиц

крылатых ракет – 5 111 (+0) единиц

кораблей / катеров – 35 (+0) единиц

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 151 345 (+423) единиц

специальной техники – 4 716 (+13) единиц.

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