Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 517 990 осіб (+1 560), 12 356 танків, 50 067 артсистем, 25 361 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 517 990 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 517 990 (+1 560) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 356 (+4) од.

бойових броньованих машин – 25 361 (+4) од.

артилерійських систем – 50 067 (+56) од.

РСЗВ – 2 146 (+3) од.

засоби ППО – 1 659 (+2) од.

літаків – 442 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 695 (+23) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 525 965 (+1 833) од.

крилаті ракети – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 151 345 (+423) од.

спеціальна техніка – 4 716 (+13) од.

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