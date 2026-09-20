Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 517 990 осіб (+1 560), 12 356 танків, 50 067 артсистем, 25 361 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 517 990 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 517 990 (+1 560) осіб (поранено та ліквідовано)
- танків – 12 356 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 25 361 (+4) од.
- артилерійських систем – 50 067 (+56) од.
- РСЗВ – 2 146 (+3) од.
- засоби ППО – 1 659 (+2) од.
- літаків – 442 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 695 (+23) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 525 965 (+1 833) од.
- крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 151 345 (+423) од.
- спеціальна техніка – 4 716 (+13) од.
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