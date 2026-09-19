На фронті зафіксовано 188 боєзіткнень, найактивніше ворог штурмує на Костянтинівському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 188 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 19 вересня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Агресор завдав одного ракетного удару, здійснив 64 авіаційні удари із застосуванням 199 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6084 дрони-камікадзе та здійснив 2006 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Окупанти здійснили 74 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Лиман, Артільне, Тернова, Мала Вовча, Вільхуватка, Шев’яківка.

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На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в районах Курилівки та Ківшарівки.

Бої на сході

Сім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка та Лиман. Одна з цих атак ще триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли три спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Ямпіль, Миколаївка та в напрямку Пискунівки.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку російські загарбники штурмових дій не здійснювали.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Осикового, Довгої Балки, Іллінівки, Русиного Яру, Миколайпілля, Степів та Вільного. Дві штурмові дії ще продовжуються.

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На Покровському напрямку ворог здійснив 15 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Водянське, Білицьке, Новий Донбас, Сергіївка, Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 29 окупантів, 17 - поранено; знищено шість одиниць автомобільної техніки, 11 спеціальних засобів та два укриття особового складу. Пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, два спеціальні засоби, чотири пункти управління БпЛА та 51 укриття особового складу. Знищено або подавлено 84 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

Бойові дії н апівдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку в напрямку населеного пункту Копані.

На Придніпровському та Оріхівському напрямках окупанти атакувальних дій не проводили.

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Зазначається, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.