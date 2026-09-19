На фронте зафиксировано 188 боетолкновений, наиболее активно враг штурмует на Константиновском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 188 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 19 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Агрессор нанес один ракетный удар, совершил 64 авиаудара с применением 199 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6084 дрона-камикадзе и совершил 2006 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано две штурмовые операции противника. Оккупанты осуществили 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Лиман, Артильное, Терновая, Малая Волчья, Вильхуватка, Шевьяковка.

Читайте также: Ликвидация российского плацдарма на севере Донецкой области перечеркнула наступательные планы РФ не только на 2026 год, но и на начало 2027 года, — начальник штаба 3-го АК Горбатенко

На Купянском направлении враг дважды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в районах Куриловки и Кившаровки.

Бои на востоке

Семь попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка и Лиман. Одна из этих атак еще продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Ямполь, Николаевка и в направлении Пискуновки.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении российские захватчики не проводили штурмовых действий.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Осикового, Долгой Балки, Ильиновки, Русина Яра, Николаевки, Степей и Вольного. Две штурмовые операции еще продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ меняет тактику на Слобожанщине: военные пытаются проникать в украинские ряды по одному, - ГОС

На Покровском направлении враг совершил 15 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Водянское, Белицкое, Новый Донбасс, Сергеевка, Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 29 оккупантов, 17 — ранены; уничтожено шесть единиц автомобильной техники, 11 специальных средств и два укрытия личного состава. Повреждено пять единиц автомобильной техники, два специальных средства, четыре пункта управления БПЛА и 51 укрытие личного состава. Уничтожено или подавлено 84 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку в направлении населенного пункта Копани.

На Приднепровском и Ореховском направлениях оккупанты не проводили наступательных действий.

Читайте также: Бутусов: Тщательное планирование и образцовое взаимодействие подразделений стали ключевыми факторами успеха операции "Вивальди"

Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.