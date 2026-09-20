РФ атаковала Запорожскую и Николаевскую области: четверо раненых и один погибший

Российские войска в течение суток подвергли массированным атакам Запорожскую и Николаевскую области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОВА.

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Запорожская область

"Один человек погиб, ещё трое ранены в результате вражеских атак на Запорожский район. Всего за сутки оккупанты нанесли 928 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области", - говорится в сообщении сопредседателя Совета обороны Запорожской области.

Войска РФ нанесли 20 авиационных ударов по Камышевахе, Кушугуму, Балабиному, Запорожцу, Юрковке, Любимовке, Новоивановке, Листовке, Трудовому, Бойково, Васиновке, Никольскому, Преображенке, Солнечному, Омельнику, Вильнянке.

693 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Новониколаевку, Камышеваху, Новояковлевку, Червоноднепровку, Григоровку, Речное, Запасное, Резедовку, Дружелюбовку, Новотроицкое, Степногорск, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Степовое, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Воздвижевку, Гиркое, Староукраинку, Преображенку, Новопавловку, Новоселовку, Косовцево, Новое Запорожье, Верхнюю Терсу, Червоную Криницу, Омельник, Луговское, Ривно.

Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Рождественке, Копаням, Долинке.

211 артиллерийских ударов пришлось на Малокатериновку, Новояковлевку, Червоноднепровку, Григоровку, Речное, Запорожец, Веселянку, Запасное, Степногорск, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Степовое, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Преображенку, Гиркое, Гуляйпольске, Староукраинку, Новое Запорожье, Новопавловку, Красную Криницу, Омельник, Луговское, Новоселовку, Верхнюю Терсу, Воздвижевку, Ривно, Косовцево.

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Николаевская область

"Вчера враг атаковал область ударными БПЛА типа "Shahed". Пострадавших нет", - сообщили в ОГА.

Николаевский район:

Вчера враг трижды атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.

Также вчера днем в Галициновской громаде враг направил FPV-дрон на гражданский легковой автомобиль, в котором находился 65-летний мужчина. В результате атаки мужчина получил ранение, его госпитализировали.

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