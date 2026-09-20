РФ атакувала Запорізьку та Миколаївську області: четверо поранених і загиблий

Російські війська протягом доби масовано атакували Запорізьку та Миколаївську області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в ОВА.

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Запорізька область

"Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 928 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області", - ідеться в повідомленні співголови Ради оборони Запорізької області.

Війська рф здійснили 20 авіаційних ударів по Комишувасі, Кушугуму, Балабиному, Запорожцю, Юрківці, Любимівці, Новоіванівці, Листівці, Трудовому, Бойковому, Васинівці, Микільському, Преображенці, Сонячному, Омельнику, Вільнянці.

693 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новомиколаївку, Комишуваху, Новояковлівку, Червонодніпровку, Григорівку, Річне, Запасне, Резедівку, Дружелюбівку, Новотроїцьке, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Староукраїнку, Преображенку, Новопавлівку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Червону Криницю, Омельник, Лугівське, Рівне.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Різдвянці, Копанях, Долинці.

211 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Новояковлівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запорожцю, Веселянці, Запасному, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Степовому, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Преображенці, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Новому Запоріжжю, Новопавлівці, Червоній Криниці, Омельнику, Лугівському, Новоселівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Рівному, Косівцевому.

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Миколаївщина

"Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу "Shahed". Постраждалих немає", - розповіли в ОВА.

Миколаївський район:

Учора ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Також учора вдень в Галицинівській громаді ворог спрямував FPV-дрон по цивільному легковому автомобілю, в якому перебував 65-річний чоловік. Внаслідок атаки чоловіка поранено, його було госпіталізовано.

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