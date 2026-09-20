Атака дронов на Киевщину: в Боярке произошел пожар, повреждены здания и Аллея памяти
Киевская область подверглась очередной атаке российских беспилотников. В Боярке обломки БПЛА вызвали возгорание и повредили два здания и Аллею памяти погибших, а в Вышгородском районе были повреждены складские здания.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.
Фастовский район
- в Боярке обломки вражеского БПЛА вызвали возгорание. Повреждены окна и крыша двух зданий, а также Аллея памяти погибших.
- Кроме того, в результате повторной атаки возник пожар в складских зданиях. На месте работают спасатели.
Вышгородский район
- Повреждены два складских здания и три единицы техники.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в этих случаях нет.
Спасатели и все ответственные службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия атаки.
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