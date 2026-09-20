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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Атака дронов на Киевщину: в Боярке произошел пожар, повреждены здания и Аллея памяти

Атака дронов на Киевскую область

Киевская область подверглась очередной атаке российских беспилотников. В Боярке обломки БПЛА вызвали возгорание и повредили два здания и Аллею памяти погибших, а в Вышгородском районе были повреждены складские здания.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Фастовский район

  • в Боярке обломки вражеского БПЛА вызвали возгорание. Повреждены окна и крыша двух зданий, а также Аллея памяти погибших.
  • Кроме того, в результате повторной атаки возник пожар в складских зданиях. На месте работают спасатели.

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Вышгородский район

  • Повреждены два складских здания и три единицы техники.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в этих случаях нет.

Спасатели и все ответственные службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия атаки.

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Автор: 

Киевская область (5115) Боярка (1) Вышгородский район (96) Фастовский район (98)
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