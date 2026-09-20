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Новости Атака шахедов на Киевщину Обстрел Киевщины
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Россияне атаковали Киевщину: повреждено предприятие, возник пожар

взрывы, дым

В Фастовском районе Киевской области в результате вражеской атаки в ночь на 20 сентября было повреждено предприятие, возник пожар.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"В Фастовском районе в результате вражеской атаки повреждено предприятие. На территории возник пожар. Спасатели ГСЧС работают на месте и ликвидируют последствия вражеского удара", - говорится в сообщении.

Ткаченко добавил, что на данный момент информации о пострадавших не поступало. Дополнительная информация о последствиях атаки устанавливается.

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Что предшествовало

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