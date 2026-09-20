Россияне атаковали Киевщину: повреждено предприятие, возник пожар
В Фастовском районе Киевской области в результате вражеской атаки в ночь на 20 сентября было повреждено предприятие, возник пожар.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"В Фастовском районе в результате вражеской атаки повреждено предприятие. На территории возник пожар. Спасатели ГСЧС работают на месте и ликвидируют последствия вражеского удара", - говорится в сообщении.
Ткаченко добавил, что на данный момент информации о пострадавших не поступало. Дополнительная информация о последствиях атаки устанавливается.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что российские войска почти непрерывно атаковали Киевскую область ударными дронами в течение суток. В результате атак повреждены 9 гражданских объектов в четырех районах области.
- В течение дня 19 сентября российские войска продолжали наносить удары по Киевской области. Под обстрелами находились Фастовский, Обуховский и Вышгородский районы. В результате атак есть раненые, в том числе ребенок.
- В Фастовском районе в результате атаки РФ погибли мать и двое детей.
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