Россияне атаковали Киевщину: повреждено предприятие, возник пожар

В Фастовском районе Киевской области в результате вражеской атаки в ночь на 20 сентября было повреждено предприятие, возник пожар.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"В Фастовском районе в результате вражеской атаки повреждено предприятие. На территории возник пожар. Спасатели ГСЧС работают на месте и ликвидируют последствия вражеского удара", - говорится в сообщении.

Ткаченко добавил, что на данный момент информации о пострадавших не поступало. Дополнительная информация о последствиях атаки устанавливается.

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Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска почти непрерывно атаковали Киевскую область ударными дронами в течение суток. В результате атак повреждены 9 гражданских объектов в четырех районах области.

В течение дня 19 сентября российские войска продолжали наносить удары по Киевской области. Под обстрелами находились Фастовский, Обуховский и Вышгородский районы. В результате атак есть раненые, в том числе ребенок.

В Фастовском районе в результате атаки РФ погибли мать и двое детей.

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