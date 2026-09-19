РФ почти сутки атаковала Киевскую область дронами: повреждены 9 гражданских объектов и жилые дома. ФОТОрепортаж (обновлено)
Российские войска почти непрерывно наносили удары по Киевской области с помощью ударных дронов в течение суток. В результате атак были повреждены 9 гражданских объектов в четырех районах области
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.
Враг не прекращает атаковать Киевскую область ударными дронами.
Воздушная тревога в области фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток.
Повреждены 9 гражданских объектов в четырех районах Киевской области
За это время повреждено 9 гражданских объектов в четырех районах области:
- Обуховском — 3,
- Вышгородском — 1,
- Бориспольском — 2 и
- Бучанскому — 3.
Больше всего пострадали складские помещения — их повреждено 5.
Также повреждены производственное и гаражное помещения, транспортные средства и многоквартирный дом.
"Враг снова наносит удары по гражданской инфраструктуре, складам, производственным объектам и жилым домам. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. В случае опасности находитесь в укрытиях или других безопасных местах", — призвали в КОВА.
ОБНОВЛЕНИЕ
"В результате российской атаки возник пожар складского здания на территории офисно-логистического комплекса в Бучанском районе", - сообщили в ГСЧС.
В настоящее время идет ее ликвидация.
"Из-за многочисленных воздушных тревог и угрозы повторных ударов спасатели вынуждены периодически отходить на безопасное расстояние", - отметили в ГСЧС.
Другое возгорание кровли складского помещения на территории района уже ликвидировано.
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