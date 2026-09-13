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Враг повторно нанес удар по складам в Бориспольском районе во время ликвидации пожара: привлечены пожарные аэропорта. ФОТОрепортаж
Этой ночью спасатели занимались ликвидацией последствий очередной вражеской атаки на Киевскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Продолжается ликвидация
Как отмечается, в Бориспольском районе под повторным вражеским ударом оказалось логистическое складское помещение. После длительной ликвидации пожара враг вновь атаковал предприятие.
На помощь спасателям ГСЧС были привлечены пожарные международного аэропорта "Борисполь".
Спасатели продолжают работать на месте. В настоящее время работы продолжаются.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг не прекращает атаки на Киевскую область: в двух районах повреждены склады.
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