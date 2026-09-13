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Новости Фото Атака БпЛА на Киевщину
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Враг повторно нанес удар по складам в Бориспольском районе во время ликвидации пожара: привлечены пожарные аэропорта. ФОТОрепортаж

Этой ночью спасатели занимались ликвидацией последствий очередной вражеской атаки на Киевскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Продолжается ликвидация

Как отмечается, в Бориспольском районе под повторным вражеским ударом оказалось логистическое складское помещение. После длительной ликвидации пожара враг вновь атаковал предприятие.

На помощь спасателям ГСЧС были привлечены пожарные международного аэропорта "Борисполь".

Спасатели продолжают работать на месте. В настоящее время работы продолжаются.

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Обстрел складов в Бориспольском районе
Обстрел складов в Бориспольском районе
Обстрел складов в Бориспольском районе
Обстрел складов в Бориспольском районе
Обстрел складов в Бориспольском районе
Обстрел складов в Бориспольском районе
Обстрел складов в Бориспольском районе
Обстрел складов в Бориспольском районе
Обстрел складов в Бориспольском районе
Обстрел складов в Бориспольском районе
Обстрел складов в Бориспольском районе

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг не прекращает атаки на Киевскую область: в двух районах повреждены склады.

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Автор: 

Киевская область (5093) Бориспольский район (111)
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