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Новини Фото Атака БпЛА на Київщину
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Ворог повторно вдарив по складах на Бориспільщині під час ліквідації пожежі: залучено пожежників аеропорту. ФОТОрепортаж

Цієї ночі рятувальники працювали над ліквідацією наслідків чергової ворожої атаки на Київську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Триває ліквідація

Як зазначається, у Бориспільському районі під повторним ворожим ударом опинилося логістичне складське приміщення. Після тривалої ліквідації пожежі ворог знову атакував підприємство.

На допомогу рятувальникам ДСНС було залучено пожежних міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Рятувальники продовжують працювати на місці. Наразі роботи тривають.

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Обстріл складів на Бориспільщині
Обстріл складів на Бориспільщині
Обстріл складів на Бориспільщині
Обстріл складів на Бориспільщині
Обстріл складів на Бориспільщині
Обстріл складів на Бориспільщині
Обстріл складів на Бориспільщині
Обстріл складів на Бориспільщині
Обстріл складів на Бориспільщині
Обстріл складів на Бориспільщині
Обстріл складів на Бориспільщині

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ворог не припиняє атаки на Київщину: у двох районах пошкоджено склади.

Також читайте: Внаслідок атак РФ на Київщину поранено трьох людей, серед них - дитина. Через ранковий терор є постраждалі та пожежі (оновлено)

Автор: 

Київська область (4761) Бориспільський район (113)
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