РФ майже добу атакувала Київщину дронами: пошкоджені 9 цивільних об’єктів та житло. ФОТОрепортаж (оновлення)
Російські війська майже безперервно атакували Київщину ударними дронами протягом доби. Внаслідок атак пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області.
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами.
Повітряна тривога в області фактично тривала майже безперервно протягом доби.
Пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах Київщини
За цей час пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області:
- Обухівському — 3,
- Вишгородському — 1,
- Бориспільському — 2 та
- Бучанському — 3.
Найбільше постраждали складські приміщення — їх пошкоджено 5.
Також пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби і багатоквартирний будинок.
"Ворог знову б’є по цивільній інфраструктурі, складах, виробничих об’єктах і житлу людей. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час небезпеки перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях", - закликали в КОВА.
ОНОВЛЕННЯ
"Внаслідок російської атаки виникла пожежа складської будівлі на території офісно-логістичного комплексу у Бучанському районі", - повідомили в ДСНС.
Наразі триває її ліквідація.
"Через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальники змушені періодично відходити на безпечну відстань", - зауважили в ДСНС.
Інше займання покрівлі складського приміщення на території району вже ліквідовано.
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