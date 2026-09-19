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Новини Атака БпЛА на Київщину
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РФ майже добу атакувала Київщину дронами: пошкоджені 9 цивільних об’єктів та житло. ФОТОрепортаж (оновлення)

Російські війська майже безперервно атакували Київщину ударними дронами протягом доби. Внаслідок атак пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами.

Повітряна тривога в області фактично тривала майже безперервно протягом доби.

Також читайте: Ворожі дрони атакували Київщину: постраждали двоє людей, є пошкодження та пожежа на складах

Пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах Київщини

За цей час пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області:

  • Обухівському — 3,
  • Вишгородському — 1,
  • Бориспільському — 2 та
  • Бучанському — 3.

Найбільше постраждали складські приміщення — їх пошкоджено 5.

Також пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби і багатоквартирний будинок.

"Ворог знову б’є по цивільній інфраструктурі, складах, виробничих об’єктах і житлу людей. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час небезпеки перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях", - закликали в КОВА.

Також читайте: Наслідки удару РФ по Житомирщині: горіли складська та виробнича будівлі, є загиблі. ФОТОрепортаж

ОНОВЛЕННЯ

"Внаслідок російської атаки виникла пожежа складської будівлі на території офісно-логістичного комплексу у Бучанському районі", - повідомили в ДСНС.

Наразі триває її ліквідація.

"Через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальники змушені періодично відходити на безпечну відстань", - зауважили в ДСНС.

Інше займання покрівлі складського приміщення на території району вже ліквідовано.

Також дивіться: Ворог повторно вдарив по складах на Бориспільщині під час ліквідації пожежі: залучено пожежників аеропорту. ФОТОрепортаж

РФ била по Київщині дронами
РФ била по Київщині дронами
РФ била по Київщині дронами
РФ била по Київщині дронами
РФ била по Київщині дронами
РФ била по Київщині дронами

Автор: 

Київська область (4783) ДСНС (5467)
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