РФ майже добу атакувала Київщину дронами: пошкоджені 9 цивільних об’єктів та житло. ФОТОрепортаж (оновлення)

Російські війська майже безперервно атакували Київщину ударними дронами протягом доби. Внаслідок атак пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами.

Повітряна тривога в області фактично тривала майже безперервно протягом доби.

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Пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах Київщини

За цей час пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області:

Обухівському — 3,

Вишгородському — 1,

Бориспільському — 2 та

Бучанському — 3.

Найбільше постраждали складські приміщення — їх пошкоджено 5.

Також пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби і багатоквартирний будинок.

"Ворог знову б’є по цивільній інфраструктурі, складах, виробничих об’єктах і житлу людей. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час небезпеки перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях", - закликали в КОВА.

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ОНОВЛЕННЯ

"Внаслідок російської атаки виникла пожежа складської будівлі на території офісно-логістичного комплексу у Бучанському районі", - повідомили в ДСНС.



Наразі триває її ліквідація.



"Через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальники змушені періодично відходити на безпечну відстань", - зауважили в ДСНС.



Інше займання покрівлі складського приміщення на території району вже ліквідовано.

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