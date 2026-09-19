РФ продолжает атаковать Киевщину: есть раненая, под обстрелом находятся два района

Российские войска продолжают наносить удары по Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В Фастовском районе в результате атаки ранена женщина. Сейчас ее доставляют в ближайшую больницу, где ей окажут необходимую медицинскую помощь.

В Обуховском районе поврежден частный дом. Люди вновь страдают от ударов врага по области.

Отмечается, что на местах работают все оперативные службы и фиксируют последствия атаки.

"Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и оставайтесь в укрытиях до окончания опасности", — добавил глава ОГА.

Читайте: Вражеские дроны атаковали Киевскую область: пострадали два человека, есть повреждения и пожар на складах

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска почти непрерывно атаковали Киевскую область ударными дронами в течение суток. В результате атак повреждены 9 гражданских объектов в четырех районах области.

Читайте: Ребенок пострадал во время вечерней дроновой атаки РФ на Киевщину