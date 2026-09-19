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РФ продолжает атаковать Киевщину: есть раненая, под обстрелом находятся два района
Российские войска продолжают наносить удары по Киевской области.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
- В Фастовском районе в результате атаки ранена женщина. Сейчас ее доставляют в ближайшую больницу, где ей окажут необходимую медицинскую помощь.
- В Обуховском районе поврежден частный дом. Люди вновь страдают от ударов врага по области.
Отмечается, что на местах работают все оперативные службы и фиксируют последствия атаки.
"Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и оставайтесь в укрытиях до окончания опасности", — добавил глава ОГА.
Что предшествовало
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска почти непрерывно атаковали Киевскую область ударными дронами в течение суток. В результате атак повреждены 9 гражданских объектов в четырех районах области.
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