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Новости Обстрел Киевщины
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РФ продолжает атаковать Киевщину: есть раненая, под обстрелом находятся два района

Россияне атаковали Киевскую область

Российские войска продолжают наносить удары по Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

  • В Фастовском районе в результате атаки ранена женщина. Сейчас ее доставляют в ближайшую больницу, где ей окажут необходимую медицинскую помощь.
  • В Обуховском районе поврежден частный дом. Люди вновь страдают от ударов врага по области.

Отмечается, что на местах работают все оперативные службы и фиксируют последствия атаки.

"Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и оставайтесь в укрытиях до окончания опасности", — добавил глава ОГА.

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Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска почти непрерывно атаковали Киевскую область ударными дронами в течение суток. В результате атак повреждены 9 гражданских объектов в четырех районах области.

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Киевская область (5115) обстрел (35497) Обуховский район (69) Фастовский район (96)
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