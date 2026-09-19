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РФ продовжує атакувати Київщину: є поранена, під обстрілами два райони
Російські війська продовжують завдавати ударів по Київській області.
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
- У Фастівському районі внаслідок атаки поранено жінку. Зараз її направляють до найближчої лікарні, де їй нададуть необхідну медичну допомогу.
- В Обухівському районі пошкоджено приватний будинок. Люди знову потерпають від ударів ворога по області.
Зазначається, що на місцях працюють усі оперативні служби та фіксують наслідки атаки.
"Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та перебувайте в укриттях до завершення небезпеки", - додав голова ОВА.
Що передувало
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська майже безперервно атакували Київщину ударними дронами протягом доби. Внаслідок атак пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області.
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