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Новини Атака шахедів на Київщину Обстріл Київщини
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Росіяни атакували Київщину: пошкоджено підприємство, спалахнула пожежа

вибухи, дим

У Фастівському районі Київської області внаслідок ворожої атаки в ніч на 20 вересня зазнало пошкоджень підприємство, виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено підприємство. На території виникла пожежа. Рятувальники ДСНС працюють на місці та ліквідовують наслідки ворожого удару", - сказано в повідомленні.

Ткаченко додав, що наразі інформація щодо постраждалих не надходила. Додаткова інформація щодо наслідків атаки встановлюється.

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Що передувало

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Київська область (4783) пожежа (4502) підприємство (312) атака (2121) Фастівський район (96)
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