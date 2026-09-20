Росіяни атакували Київщину: пошкоджено підприємство, спалахнула пожежа

У Фастівському районі Київської області внаслідок ворожої атаки в ніч на 20 вересня зазнало пошкоджень підприємство, виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено підприємство. На території виникла пожежа. Рятувальники ДСНС працюють на місці та ліквідовують наслідки ворожого удару", - сказано в повідомленні.

Ткаченко додав, що наразі інформація щодо постраждалих не надходила. Додаткова інформація щодо наслідків атаки встановлюється.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська майже безперервно атакували Київщину ударними дронами протягом доби. Внаслідок атак пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області.

Протягом дня 19 вересня російські війська продовжували завдавати ударів по Київській області. Під обстрілами перебували Фастівський, Обухівський та Вишгородський райони. Унаслідко атак є поранені, зокрема дитина.

У Фастівському районі внаслідок атаки РФ загинули мати та дві дитини.

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