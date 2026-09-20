Росіяни атакували Київщину: пошкоджено підприємство, спалахнула пожежа
У Фастівському районі Київської області внаслідок ворожої атаки в ніч на 20 вересня зазнало пошкоджень підприємство, виникла пожежа.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено підприємство. На території виникла пожежа. Рятувальники ДСНС працюють на місці та ліквідовують наслідки ворожого удару", - сказано в повідомленні.
Ткаченко додав, що наразі інформація щодо постраждалих не надходила. Додаткова інформація щодо наслідків атаки встановлюється.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська майже безперервно атакували Київщину ударними дронами протягом доби. Внаслідок атак пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області.
- Протягом дня 19 вересня російські війська продовжували завдавати ударів по Київській області. Під обстрілами перебували Фастівський, Обухівський та Вишгородський райони. Унаслідко атак є поранені, зокрема дитина.
- У Фастівському районі внаслідок атаки РФ загинули мати та дві дитини.
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