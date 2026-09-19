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Новини Обстріл Київщини
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Мати і двоє дітей загинули внаслідок атаки РФ на Фастівський район

Удар по Київській області

Сьогодні, 19 вересня, російські війська завдавали ударів по Київській області, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки загинули мама та двоє маленьких дітей - дівчинка і хлопчик.

"Страшна трагедія у Фастівському районі… Немає слів, які можуть передати біль цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна трагедія", - йдеться в повідомленні.

Також у Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували.

Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки атаки.

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Що передувало

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Київська область (4783) обстріл (36818) Фастівський район (96)
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