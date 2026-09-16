Росія спрямувала на Київщину близько 800 дронів наприкінці літа, - Повітряні сили
Пік російських атак на Київську область припав на останні дні літа. У цей період російські війська спрямували на регіон близько 800 ударних безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телефірі повідомив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ.
За словами представника Повітряних сил, російські атаки мають не лише військову, а й психологічну мету — створити панічні настрої серед населення та вплинути на стабільність в Україні.
"Росія прагне, щоб панічні настрої були всередині населення, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. […] Хочуть блокувати економіку і впливати таким чином на наших громадян", - заявив він.
Водночас представник Повітряних сил зазначив, що масовані атаки дронами залишаються одним із ключових інструментів російських військ.
Що передувало?
Росія у серпні застосувала понад 2,8 тисячі реактивних безпілотників, а у липні їхня кількість зросла вп’ятеро порівняно з червнем.
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