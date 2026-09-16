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Росія спрямувала на Київщину близько 800 дронів наприкінці літа, - Повітряні сили

Повітряні сили: РФ спрямувала на Київщину близько 800 дронів

Пік російських атак на Київську область припав на останні дні літа. У цей період російські війська спрямували на регіон близько 800 ударних безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телефірі повідомив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ.

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За словами представника Повітряних сил, російські атаки мають не лише військову, а й психологічну мету — створити панічні настрої серед населення та вплинути на стабільність в Україні.

"Росія прагне, щоб панічні настрої були всередині населення, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. […] Хочуть блокувати економіку і впливати таким чином на наших громадян", - заявив він.

Водночас представник Повітряних сил зазначив, що масовані атаки дронами залишаються одним із ключових інструментів російських військ.

Що передувало?

Росія у серпні застосувала понад 2,8 тисячі реактивних безпілотників, а у липні їхня кількість зросла вп’ятеро порівняно з червнем.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5913) Київська область (4772) Ігнат Юрій (905)
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