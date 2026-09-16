Россия направила на Киевщину около 800 дронов в конце лета, - Военно-воздушные силы
Пик российских атак на Киевскую область пришелся на последние дни лета. В этот период российские войска направили на регион около 800 ударных беспилотников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ.
По словам представителя Воздушных сил, российские атаки преследуют не только военную, но и психологическую цель — вызвать панику среди населения и подорвать стабильность в Украине.
"Россия стремится к тому, чтобы среди населения царили панические настроения, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. […] Они хотят парализовать экономику и таким образом оказать давление на наших граждан", — заявил он.
В то же время представитель Воздушных сил отметил, что массированные атаки дронами остаются одним из ключевых инструментов российских войск.
Что этому предшествовало?
В августе Россия применила более 2,8 тысячи реактивных беспилотников, а в июле их количество выросло в пять раз по сравнению с июнем.
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