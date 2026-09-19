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Новости Обстрел Киевщины
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Мать и двое детей погибли в результате атаки РФ на Фастовский район

Удар по Киевской области

Сегодня, 19 сентября, российские войска наносили удары по Киевской области, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате вражеской атаки погибли мать и двое маленьких детей — девочка и мальчик.

"Ужасная трагедия в Фастовском районе…Нет слов, которые могли бы передать боль этой утраты. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая трагедия", — говорится в сообщении.

Также в Фастовском районе в результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобиль. В одном из домов возник пожар, его ликвидировали.

Службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия атаки.

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Что предшествовало

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Автор: 

Киевская область (5115) обстрел (35497) Фастовский район (98)
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