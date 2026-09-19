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Мать и двое детей погибли в результате атаки РФ на Фастовский район
Сегодня, 19 сентября, российские войска наносили удары по Киевской области, в результате чего есть погибшие.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате вражеской атаки погибли мать и двое маленьких детей — девочка и мальчик.
"Ужасная трагедия в Фастовском районе…Нет слов, которые могли бы передать боль этой утраты. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая трагедия", — говорится в сообщении.
Также в Фастовском районе в результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобиль. В одном из домов возник пожар, его ликвидировали.
Службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия атаки.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что российские войска почти непрерывно атаковали Киевскую область ударными дронами в течение суток. В результате атак повреждены 9 гражданских объектов в четырех районах области.
- В течение дня 19 сентября российские войска продолжали наносить удары по Киевской области. Под обстрелами находились Фастовский, Обуховский и Вышгородский районы. В результате атак есть раненые, в том числе ребенок.
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