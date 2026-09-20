Атака дронів на Київщину: у Боярці спалахнула пожежа, пошкоджено будівлі та Алею пам’яті
Київщина зазнала чергової атаки російських безпілотників. У Боярці, уламки БпЛА спричинили займання та пошкодили дві будівлі й Алею пам’яті загиблих, а у Вишгородському районі пошкоджено складські будівлі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Фастівський район
- у Боярці, уламки ворожого БпЛА спричинили займання. Пошкоджено вікна та покрівлю двох будівель, а також Алею пам’яті загиблих.
- Також внаслідок повторної атаки виникла пожежа у складських будівлях. На місці працюють рятувальники.
Вишгородський район
- пошкоджено дві складські будівлі та три одиниці техніки.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих у цих випадках немає.
Рятувальники та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях і фіксувати наслідки атаки.
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