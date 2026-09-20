Атаки РФ на Київщину: поранена дитина померла в лікарні, кількість загиблих зросла до чотирьох осіб, з яких троє - діти

У Київській області кількість загиблих унаслідок російських ударів зросла до чотирьох, серед загиблих – діти.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атак

"На жаль, маємо трагічну новину. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, кількість загиблих на Київщині зросла до чотирьох - троє дітей та жінка.

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Наслідки ударів

Як зазначається, Київщина пережила понад добу ворожих атак. За цей час у п’яти районах області пошкоджено 31 об’єкт.

Найбільше пошкоджень - у Фастівському районі. Тут пошкоджено 24 об’єкти, серед них житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства та 17 транспортних засобів.

У Вишгородському районі пошкоджено чотири об’єкти, зокрема два приватні домоволодіння, приміщення підприємства та заклад освіти.

В Обухівському районі пошкоджено приватне домоволодіння.

У Броварському - приватне домоволодіння та лінію електропередачі.

У Бучанському - складське приміщення.

Наголошується, що атака ворожих БпЛА на область триває.

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