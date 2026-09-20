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Атаки РФ на Київщину: поранена дитина померла в лікарні, кількість загиблих зросла до чотирьох осіб, з яких троє - діти
У Київській області кількість загиблих унаслідок російських ударів зросла до чотирьох, серед загиблих – діти.
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атак
"На жаль, маємо трагічну новину. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, кількість загиблих на Київщині зросла до чотирьох - троє дітей та жінка.
Наслідки ударів
Як зазначається, Київщина пережила понад добу ворожих атак. За цей час у п’яти районах області пошкоджено 31 об’єкт.
- Найбільше пошкоджень - у Фастівському районі. Тут пошкоджено 24 об’єкти, серед них житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства та 17 транспортних засобів.
- У Вишгородському районі пошкоджено чотири об’єкти, зокрема два приватні домоволодіння, приміщення підприємства та заклад освіти.
- В Обухівському районі пошкоджено приватне домоволодіння.
- У Броварському - приватне домоволодіння та лінію електропередачі.
- У Бучанському - складське приміщення.
Наголошується, що атака ворожих БпЛА на область триває.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська майже безперервно атакували Київщину ударними дронами протягом доби. Внаслідок атак пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області.
- Протягом дня 19 вересня російські війська продовжували завдавати ударів по Київській області. Під обстрілами перебували Фастівський, Обухівський та Вишгородський райони. Унаслідко атак є поранені, зокрема дитина.
- Пізніше стало відомо, що у Фастівському районі унаслідок ворожої атаки загинули мама та двоє маленьких дітей - дівчинка і хлопчик.
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