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Атаки РФ на Киевщину: раненный ребенок умер в больнице, количество погибших возросло до четырех человек, из которых трое - дети
В Киевской области число погибших в результате российских ударов возросло до четырех, среди погибших - дети.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атак
"К сожалению, у нас трагическая новость. В больнице умер ребенок, получивший ранения в результате вражеской атаки в Вышгородском районе", - говорится в сообщении.
Таким образом, число погибших в Киевской области возросло до четырех - трое детей и одна женщина.
Последствия ударов
Как отмечается, Киевская область пережила более суток вражеских атак. За это время в пяти районах области повреждено 31 объект.
- Наибольший ущерб нанесен в Фастовском районе. Здесь повреждены 24 объекта, среди них жилые дома, производственные и хозяйственные помещения, территория сельскохозяйственного предприятия и 17 транспортных средств.
- В Вышгородском районе повреждены четыре объекта, в частности два частных домовладения, помещение предприятия и учебное заведение.
- В Обуховском районе повреждено частное домовладение.
- В Броварском - частный дом и линию электропередачи.
- В Бучанском - складское помещение.
Отмечается, что атака вражеских БПЛА на область продолжается.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что российские войска почти непрерывно атаковали Киевскую область ударными дронами в течение суток. В результате атак повреждены 9 гражданских объектов в четырех районах области.
- В течение дня 19 сентября российские войска продолжали наносить удары по Киевской области. Под обстрелами находились Фастовский, Обуховский и Вышгородский районы. В результате атак есть раненые, в том числе ребенок.
- Позже стало известно, что в Фастовском районе в результате вражеской атаки погибли мать и двое маленьких детей - девочка и мальчик.
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