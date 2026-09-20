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Новости Обстрел Киевщины
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Атаки РФ на Киевщину: раненный ребенок умер в больнице, количество погибших возросло до четырех человек, из которых трое - дети

Атаки РФ на Киевскую область

В Киевской области число погибших в результате российских ударов возросло до четырех, среди погибших - дети.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы атак

"К сожалению, у нас трагическая новость. В больнице умер ребенок, получивший ранения в результате вражеской атаки в Вышгородском районе", - говорится в сообщении.

Таким образом, число погибших в Киевской области возросло до четырех - трое детей и одна женщина.

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Последствия ударов

Как отмечается, Киевская область пережила более суток вражеских атак. За это время в пяти районах области повреждено 31 объект.

  • Наибольший ущерб нанесен в Фастовском районе. Здесь повреждены 24 объекта, среди них жилые дома, производственные и хозяйственные помещения, территория сельскохозяйственного предприятия и 17 транспортных средств.
  • В Вышгородском районе повреждены четыре объекта, в частности два частных домовладения, помещение предприятия и учебное заведение.
  • В Обуховском районе повреждено частное домовладение.
  • В Броварском - частный дом и линию электропередачи.
  • В Бучанском - складское помещение.

Отмечается, что атака вражеских БПЛА на область продолжается.

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Что предшествовало

Автор: 

Киевская область (5115) обстрел (35507) Броварский район (117) Бучанский район (248) Вышгородский район (96) Обуховский район (69) Фастовский район (98)
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