Задержки поездов Укрзализныци превысили 15 часов: список опаздывающих рейсов

Более 16 поездов "Укрзализныци" отстают от расписания, а максимальная задержка превышает 15 часов. Больше всего опаздывают рейсы из Днепра и Запорожья в Ужгород, Перемышль, Трускавец, Львов, Ивано-Франковск и Черновцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

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Самые длительные задержки: более 15 часов

Больше всего от графика отстают два рейса: №3 Днепр-Главный – Ужгород и №32 Запорожье-1 – Перемышль. Их задержка составляет 15 часов 3 минуты.

Еще два поезда из Днепра опаздывают на 13 часов 38 минут. Речь идет о рейсе №41 в Трускавец и №285 во Львов.

Более 9 часов задерживаются два поезда:

№ 62 Днепр — Ивано-Франковск — 9 часов 19 минут;

№261 Днепр – Черновцы — 9 часов 17 минут.

Более 7 часов отстают от графика еще пять рейсов. Поезда № 286 Львов – Днепр-Главный и № 42 Трускавец – Днепр-Главный задерживаются на 7 часов 53 минуты.

Рейс №43 Ивано-Франковск – Черкассы опаздывает на 7 часов 6 минут. Поезда №294 Рахов – Кривой Рог-Главный и №234 Черновцы – Кривой Рог-Главный имеют задержку 7 часов 2 минуты.

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Еще четыре рейса задерживаются более чем на 6 часов

Еще четыре рейса опаздывают на срок от 6 до 7 часов.

Поезда №31/32 "Перемышль — Запорожье-1" и №4 "Ужгород — Днепр-Главный" отстают от графика на 6 часов 58 минут.

Рейс №18 Харьков-Пассажирский – Ужгород имеет задержку 6 часов 30 минут. Поезд №110 Львов – Николаев-Пассажирский опаздывает на 6 часов 18 минут.

Значительные задержки поездов фиксировались и 17 сентября. Тогда из-за последствий ночной атаки и повреждений железнодорожной инфраструктуры часть рейсов "Укрзализныци" следовала с существенными задержками.

Почти на 9 часов отставал поезд №285/286 "Львов — Днепр-Главный". Рейсы №7/8 "Одесса — Харьков" и №53/54 "Днепр — Одесса" были направлены по резервному маршруту. Из-за этого время в пути увеличилось примерно на 6 часов.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали пригородный поезд в Харьковской области: погиб мужчина, 8 человек пострадали.