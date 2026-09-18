Рашисты ударили по поезду в Харьковской области: погиб мужчина, 7 пострадавших. ФОТО
Российские оккупанты атаковали пригородный поезд в Харьковской области.
Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Поезд стоял, пассажиры эвакуировались. По предварительным данным, двое пассажиров, которые не прошли вместе с поездной бригадой на необходимое расстояние от подвижного состава, а остались на платформе, получили серьезные травмы. Информация предварительная. На место направляются спасатели и медики", - говорится в сообщении.
В "УЗ" подчеркнули, что четкое выполнение команд поездной бригады - это возможность спастись от коварных вражеских ударов. Промедление - критично.
По словам главы ОВА Синегубова, атаковали поезд в Новодолажской громаде.
В результате удара БпЛА погиб 40-летний мужчина. Пострадали 7 человек.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее правительство утвердило новые правила работы железной дороги в условиях воздушной угрозы.
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