Рашисти вдарили по поїзду на Харківщині: загинув чоловік, 8 постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували приміський поїзд на Харківщині.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Поїзд стояв з евакуацією пасажирів. Попередньо маємо інформацію, що двоє пасажирів, які не прослідували з поїзною бригадою на необхідну відстань від рухомого складу, а лишились на платформі серйозно травмовані. Інформація попередня. На місце прямують рятувальники та медики", - йдеться в повідомленні.

В "УЗ" наголосили, що чітке слідування командам поїзної бригади - це можливість врятуватись від підступних ворожих ударів. Зволікання - критичне.

За словами глави ОВА Синєгубова, атакували потяг у Нововодолазькій громаді.

Внаслідок удару БпЛА загинув 40-річний чоловік. Постраждали 7 осіб.

Водночас за даними прокуратури області, загинув 30-річний чоловік. 8 осіб постраждали.

Попередньо, ворог застосував БпЛА типу "Герань-4".

У постраждалих діагностовано опіки, забої та поранення.







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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Уряд затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряної загрози.

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