Рашисти вдарили по поїзду на Харківщині: загинув чоловік, 8 постраждалих. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували приміський поїзд на Харківщині.
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Поїзд стояв з евакуацією пасажирів. Попередньо маємо інформацію, що двоє пасажирів, які не прослідували з поїзною бригадою на необхідну відстань від рухомого складу, а лишились на платформі серйозно травмовані. Інформація попередня. На місце прямують рятувальники та медики", - йдеться в повідомленні.
В "УЗ" наголосили, що чітке слідування командам поїзної бригади - це можливість врятуватись від підступних ворожих ударів. Зволікання - критичне.
За словами глави ОВА Синєгубова, атакували потяг у Нововодолазькій громаді.
Внаслідок удару БпЛА загинув 40-річний чоловік. Постраждали 7 осіб.
Водночас за даними прокуратури області, загинув 30-річний чоловік. 8 осіб постраждали.
Попередньо, ворог застосував БпЛА типу "Герань-4".
У постраждалих діагностовано опіки, забої та поранення.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Уряд затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряної загрози.
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