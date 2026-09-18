В "УЗ" розповіли про нові правила роботи під час "жовтого" та "червоного" рівнів загрози

В "Укрзалізниці" розповіли про нові правила, що діятимуть під час жовтого та червоного рівнів загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Жовтий рівень

"За жовтого рівня загрози поїзди продовжуватимуть курсувати. Дозволятимуться їхнє приймання, відправлення та інші технологічні процеси, а також посадка і висадка пасажирів на вокзалах, станціях та платформах.



Пасажири зможуть перебувати на вокзалах і станціях на власний розсуд. При цьому їх інформуватимуть про рівень загрози та розташування найближчих укриттів", - йдеться в повідомленні.

Червоний рівень

У разі червоного рівня загрози посадка та висадка пасажирів припинятимуться. Пасажирів, працівників залізниці та інших відвідувачів переміщуватимуть до найближчих укриттів.

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Без автоматичної зупинки потягів

В "Укрзалізниці" розповіли, що рух поїздів, які перебувають у дорозі, не припинятиметься автоматично.

"Рішення щодо кожного поїзда ухвалюватиметься окремо з урахуванням оперативної ситуації та інформації про повітряні загрози, яку надають моніторингові групи Укрзалізниці", - пояснили там.

Моніторингові групи Укрзалізниці цілодобово стежать за безпековою ситуацією. У разі виявлення повітряних цілей, які можуть становити загрозу для пасажирів або працівників залізниці, вони оперативно повідомляють про це залізничників, після чого за необхідності вживаються заходи для переміщення людей в укриття або інші безпечні місця.

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Пасажирські потоки та рухомий склад також розосереджуватимуть, щоб не допускати їх скупчення. За необхідності рух окремих поїздів може бути обмежений або тимчасово припинений.

"На вокзалах і станціях пасажирів додатково інформуватимуть через гучномовці, інформаційні табло, сайт та застосунок Укрзалізниці. Також буде оприлюднено рекомендації щодо дій під час різних рівнів загрози та маршрути до найближчих укриттів.



Окремо передбачено забезпечення працівників, які безпосередньо працюють із поїздами, додатковими засобами індивідуального захисту — захисними жилетами та шоломами", - зазначили в "УЗ".

Нові правила діятимуть протягом усього періоду воєнного стану.

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