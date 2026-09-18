В "УЗ" рассказали о новых правилах работы во время "желтого" и "красного" уровней угрозы

В "Укрзализныце" рассказали о новых правилах, которые будут действовать при желтом и красном уровнях угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Желтый уровень

"При желтом уровне угрозы поезда будут продолжать курсировать. Будут разрешены их прием, отправка и другие технологические процессы, а также посадка и высадка пассажиров на вокзалах, станциях и платформах.



Пассажиры смогут находиться на вокзалах и станциях по своему усмотрению. При этом их будут информировать об уровне угрозы и расположении ближайших укрытий", - говорится в сообщении.

Красный уровень

В случае красного уровня угрозы посадка и высадка пассажиров будут приостановлены. Пассажиров, работников железной дороги и других посетителей будут перемещать в ближайшие укрытия.

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Без автоматической остановки поездов

В "Укрзализныце" сообщили, что движение поездов, находящихся в пути, не будет автоматически приостанавливаться.

"Решение по каждому поезду будет приниматься отдельно с учетом оперативной ситуации и информации о воздушных угрозах, которую предоставляют мониторинговые группы "Укрзализныци", — пояснили там.

Мониторинговые группы "Укрзализныци" круглосуточно следят за ситуацией с безопасностью. В случае обнаружения воздушных целей, которые могут представлять угрозу для пассажиров или работников железной дороги, они оперативно сообщают об этом железнодорожникам, после чего при необходимости принимаются меры для перемещения людей в укрытия или другие безопасные места.

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Пассажирские потоки и подвижной состав также будут рассредоточиваться, чтобы не допускать их скопления. При необходимости движение отдельных поездов может быть ограничено или временно приостановлено.

"На вокзалах и станциях пассажиров будут дополнительно информировать через громкоговорители, информационные табло, сайт и приложение "Укрзализныци". Также будут обнародованы рекомендации по действиям при различных уровнях угрозы и маршруты к ближайшим укрытиям.



Отдельно предусмотрено обеспечение сотрудников, непосредственно работающих с поездами, дополнительными средствами индивидуальной защиты — защитными жилетами и шлемами", — отметили в "УЗ".

Новые правила будут действовать в течение всего периода военного положения.

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