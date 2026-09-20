Затримки поїздів Укрзалізниці перевищили 15 годин: список рейсів, що запізнюються

Більше 16 поїздів Укрзалізниці відстають від графіка, а максимальна затримка перевищує 15 годин. Найбільше запізнюються рейси з Дніпра та Запоріжжя до Ужгорода, Перемишля, Трускавця, Львова, Івано-Франківська та Чернівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт "Укрзалізниці".

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Найдовші затримки: понад 15 годин

Найбільше від графіка відстають два рейси: №3 Дніпро-Головний – Ужгород та №32 Запоріжжя-1 – Перемишль. Їхня затримка становить 15 годин 3 хвилини.

Ще два поїзди з Дніпра запізнюються на 13 годин 38 хвилин. Йдеться про рейс №41 до Трускавця та №285 до Львова.

Понад 9 годин затримуються два поїзди:

№62 Дніпро – Івано-Франківськ — 9 годин 19 хвилин;

№261 Дніпро – Чернівці — 9 годин 17 хвилин.

Понад 7 годин відстають від графіка ще п’ять рейсів. Поїзди №286 Львів – Дніпро-Головний та №42 Трускавець – Дніпро-Головний затримуються на 7 годин 53 хвилини.

Рейс №43 Івано-Франківськ – Черкаси запізнюється на 7 годин 6 хвилин. Поїзди №294 Рахів – Кривий Ріг-Головний та №234 Чернівці – Кривий Ріг-Головний мають затримку 7 годин 2 хвилини.

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Ще чотири рейси затримуються більш ніж на 6 годин

Ще чотири рейси запізнюються на строк від 6 до 7 годин.

Поїзди №31/32 Перемишль – Запоріжжя-1 та №4 Ужгород – Дніпро-Головний відстають від графіка на 6 годин 58 хвилин.

Рейс №18 Харків-Пасажирський – Ужгород має затримку 6 годин 30 хвилин. Поїзд №110 Львів – Миколаїв-Пасажирський запізнюється на 6 годин 18 хвилин.

Значні затримки поїздів фіксувалися і 17 вересня. Тоді через наслідки нічної атаки та пошкодження залізничної інфраструктури частина рейсів Укрзалізниці рухалася із суттєвими затримками.

Майже на 9 годин відставав поїзд №285/286 Львів – Дніпро-Головний. Рейси №7/8 Одеса – Харків та №53/54 Дніпро – Одеса спрямували резервним маршрутом. Через це час у дорозі збільшився приблизно на 6 годин.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували приміський поїзд на Харківщині: загинув чоловік, 8 постраждалих.