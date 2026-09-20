США и Китай начали торговые переговоры перед встречей Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне, - Bloomberg

Представители США и Китая начали торговые переговоры в Нью-Йорке перед встречей президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Вашингтоне.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ключевые темы диалога

Американскую делегацию возглавляет министр финансов США Скотт Бессент, а китайскую — вице-премьер страны Хэ Лифэн

Ожидается, что стороны обсудят торговлю между странами, инвестиции, искусственный интеллект и войну США против Ирана.

Продление торгового перемирия

Одним из приоритетных вопросов повестки дня является торговое перемирие, в рамках которого обе стороны снизили пошлины и ограничения на экспорт. Срок его действия истекает в ноябре.

Перед началом встречи Бессент заявил журналистам, что надеется на конструктивный диалог между двумя странами.

Скотт Бессент и Хэ Лифэнь в последний раз встречались лицом к лицу недалеко от Сеула примерно четыре месяца назад, за несколько дней до майского визита Трампа в Пекин.

В четверг, 24 сентября, Трамп примет Си в Белом доме, что станет первым государственным визитом китайского лидера в Вашингтон за более чем десять лет.

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