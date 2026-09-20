США та Китай розпочали торговельні переговори перед зустріччю Трампа та Сі Цзіньпіна у Вашингтоні, - Bloomberg
Представники США та Китаю розпочали торговельні переговори в Нью-Йорку перед зустріччю американського президента Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна у Вашингтоні.
Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Ключові теми діалогу
Американську делегацію очолює міністр фінансів США Скотт Бессент, а китайську – віцепрем’єр країни Хе Ліфен
Очікується, що сторони обговорять торгівлю між країнами, інвестиції, штучний інтелект та війну США проти Ірану.
Продовження торговельного перемир'я
Одним із пріоритетних питань на порядку денному є торговельне перемир’я, в межах якого обидві сторони знизили мита та обмеження на експорт. Термін його дії закінчується в листопаді.
Перед початком зустрічі Бессент заявив журналістам, що сподівається на конструктивний діалог між двома країнами.
- Скотт Бессент і Хе Ліфен востаннє зустрічалися віч-на-віч поблизу Сеула приблизно чотири місяці тому, за кілька днів до травневого візиту Трампа до Пекіна.
- У четвер, 24 вересня, Трамп прийматиме Сі у Білому домі, що стане першим державним візитом китайського лідера до Вашингтона за понад десять років.
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