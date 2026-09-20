Воздушные силы сообщили о движении российских реактивных беспилотников (обновлено)

Вечером 20 сентября в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских реактивных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В Украине объявлена воздушная тревога

В 18:36 — реактивный БпЛА в Ривненской области курсом на Сарны с востока.

В 18:44 — реактивный БпЛА в районе Кременчугского водохранилища курсом на запад.

В 18:52 — реактивный БпЛА в направлении центра Киева с востока.

В 18:59 — реактивные БпЛА из Брянской области на север Черниговской области юго-западным курсом в направлении Киевской области.

В 19:25 — реактивный БпЛА на севере Киевской области.

Обновленная информация

В 19:38 - Реактивные БпЛА на Киевщине в р-не Иванкова курсом на Киев.

В 19:56 - Черкасчина: реактивный БпЛА в направлении Золотоноши. Житомирщина: реактивный БпЛА мимо Овруча, курс - западный.

В 20:00 - Реактивный БпЛА курсом на Черкассы с севера.

В 20:13 - Полтавщина: реактивный БпЛА в направлении Глобино.

В 20:45 - Реактивный БпЛА в р-не Мироновки (Киевщина) курсом на север.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки днем в воскресенье, 20 сентября, в Святошинском районе Киева пострадала женщина.

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