Воздушные силы сообщили о движении российских реактивных беспилотников (обновлено)
Вечером 20 сентября в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских реактивных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
В Украине объявлена воздушная тревога
В 18:36 — реактивный БпЛА в Ривненской области курсом на Сарны с востока.
В 18:44 — реактивный БпЛА в районе Кременчугского водохранилища курсом на запад.
В 18:52 — реактивный БпЛА в направлении центра Киева с востока.
В 18:59 — реактивные БпЛА из Брянской области на север Черниговской области юго-западным курсом в направлении Киевской области.
В 19:25 — реактивный БпЛА на севере Киевской области.
Обновленная информация
В 19:38 - Реактивные БпЛА на Киевщине в р-не Иванкова курсом на Киев.
В 19:56 - Черкасчина: реактивный БпЛА в направлении Золотоноши. Житомирщина: реактивный БпЛА мимо Овруча, курс - западный.
В 20:00 - Реактивный БпЛА курсом на Черкассы с севера.
В 20:13 - Полтавщина: реактивный БпЛА в направлении Глобино.
В 20:45 - Реактивный БпЛА в р-не Мироновки (Киевщина) курсом на север.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее сообщалось, что в результате российской атаки днем в воскресенье, 20 сентября, в Святошинском районе Киева пострадала женщина.
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