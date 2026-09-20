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Новости Атака беспилотников на Киев
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Россияне атаковали Киев: пострадала женщина

в Святошинском районе ранена женщина

В результате российского обстрела днем в воскресенье, 20 сентября, в Святошинском районе Киева пострадала женщина.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшая женщина

"Одна женщина пострадала в Святошинском районе в результате атаки врага на столицу. Раненой женщине медики оказывают помощь", — говорится в сообщении.

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Атака дронов

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивных БпЛА в направлении Киева и области.

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