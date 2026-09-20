Россияне атаковали Киев: пострадала женщина
В результате российского обстрела днем в воскресенье, 20 сентября, в Святошинском районе Киева пострадала женщина.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшая женщина
"Одна женщина пострадала в Святошинском районе в результате атаки врага на столицу. Раненой женщине медики оказывают помощь", — говорится в сообщении.
Атака дронов
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивных БпЛА в направлении Киева и области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль