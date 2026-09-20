Росіяни атакували Київ: постраждала жінка

Внаслідок російської атаки вдень неділі, 20 вересня, у Святошинському районі Києва постраждала жінка.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Постраждала жінка

"Одна постраждала в Святошинському районі внаслідок атаки ворога на столицю. Пораненій жінці медики надають допомогу", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: У Києві пошкоджено будівлю вишу в Голосіївському районі: виникла пожежа. ФОТО

Атака дронів

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних БпЛА на Київ та область.

Читайте також: У Дніпровському районі Києва уламки БпЛА спричинила загоряння