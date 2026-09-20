Росіяни атакували Київ: постраждала жінка
Внаслідок російської атаки вдень неділі, 20 вересня, у Святошинському районі Києва постраждала жінка.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Постраждала жінка
"Одна постраждала в Святошинському районі внаслідок атаки ворога на столицю. Пораненій жінці медики надають допомогу", - йдеться у повідомленні.
Атака дронів
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних БпЛА на Київ та область.
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