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Новини Атака безпілотників на Київ
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Росіяни атакували Київ: постраждала жінка

у Святошинському районі поранено жінку

Внаслідок російської атаки вдень неділі, 20 вересня, у Святошинському районі Києва постраждала жінка.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждала жінка

"Одна постраждала в Святошинському районі внаслідок атаки ворога на столицю. Пораненій жінці медики надають допомогу", - йдеться у повідомленні.

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Атака дронів

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних БпЛА на Київ та область.

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