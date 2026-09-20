Враг атаковал Киевщину: есть пострадавший, горят складские помещения, повреждены здания предприятия и автомобили. ВИДЕО (обновлено)
В Бучанском, Бориспольском и Фастовском районах зафиксированы последствия атак российских беспилотников.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Последствия в трех районах
- В Бучанском районе в результате атаки БПЛА поврежден автомобиль. Возгорание, возникшее на месте, уже ликвидировано.
- В Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара. Также поврежден навес и автомобиль в частном домовладении.
- В Фастовском районе повреждены здания предприятия и автомобили.
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Обновление
Впоследствии в ОВА сообщили об одном пострадавшем в Бориспольском районе.
"Мужчина получил легкие травмы. Медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался", - сказано в сообщении.
Ликвидация последствий атаки продолжается.
Что предшествовало
Напомним, что днем 20 сентября Киевская область подверглась очередной атаке российских беспилотников. В Боярке обломки БпЛА вызвали возгорание и повредили два здания и Аллею памяти погибших, а в Вышгородском районе были повреждены складские здания.
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