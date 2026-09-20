Ворог атакував Київщину: є постраждалий, горять складські приміщення, пошкоджено будівлі підприємства та автомобілі. ВIДЕО (оновлено)
У Бучанському, Бориспільському та Фастівському районах зафіксовані наслідки атак російських безпілотників.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки у трьох районах
- У Бучанському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено автомобіль. Загоряння, яке виникло на місці, вже ліквідували.
- У Бориспільському районі сталося загорання складських приміщень. Наразі ведеться робота з ліквідації пожежі. Також пошкоджено навіс та автомобіль у приватному домоволодінні.
- У Фастівському районі пошкоджено будівлі підприємства та автомобілі.
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Оновлення
Згодом в ОВА повідомили про одного постраждалого в Бориспільському районі.
"Чоловік дістав легкі травми. Медичну допомогу йому надали на місці, від госпіталізації він відмовився", - сказано в повідомленні.
Ліквідація наслідків атаки триває.
Що передувало
Нагадаємо, що вдень 20 вересня Київщина зазнала чергової атаки російських безпілотників. У Боярці, уламки БпЛА спричинили займання та пошкодили дві будівлі й Алею пам’яті загиблих, а у Вишгородському районі пошкоджено складські будівлі.
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