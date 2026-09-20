Ворог атакував Київщину: є постраждалий, горять складські приміщення, пошкоджено будівлі підприємства та автомобілі. ВIДЕО (оновлено)

У Бучанському, Бориспільському та Фастівському районах зафіксовані наслідки атак російських безпілотників.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки у трьох районах

У Бучанському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено автомобіль. Загоряння, яке виникло на місці, вже ліквідували.

У Бориспільському районі сталося загорання складських приміщень. Наразі ведеться робота з ліквідації пожежі. Також пошкоджено навіс та автомобіль у приватному домоволодінні.

У Фастівському районі пошкоджено будівлі підприємства та автомобілі.

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Оновлення

Згодом в ОВА повідомили про одного постраждалого в Бориспільському районі.

"Чоловік дістав легкі травми. Медичну допомогу йому надали на місці, від госпіталізації він відмовився", - сказано в повідомленні.

Ліквідація наслідків атаки триває.

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Що передувало

Нагадаємо, що вдень 20 вересня Київщина зазнала чергової атаки російських безпілотників. У Боярці, уламки БпЛА спричинили займання та пошкодили дві будівлі й Алею пам’яті загиблих, а у Вишгородському районі пошкоджено складські будівлі.

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