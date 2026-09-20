Повітряні сили повідомили про рух російських реактивних безпілотників (оновлено)

Ввечері 20 вересня у повітряному просторі України фіксується рух російських реактивних безпілотників. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

В Україні оголосили повітряну тривогу

О 20:00 - Реактивний БпЛА курсом на Черкаси з півночі.

О 20:13 - Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку Глобиного.

О 20:45 - Реактивний БпЛА в р-ні Миронівки (Київщина) курсом на північ.

Оновлена інформація

О 21:06 - Реактивний БпЛА у напрямку Вишневого з півночі.

О 21:17 - КАБи на Дніпропетровщину.

О 21:35 - Реактивні БпЛА на Київщині в р-ні Вишгород, Вишневе курсом на Київ.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки вдень неділі, 20 вересня, у Святошинському районі Києва постраждала жінка.

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