Враг вновь атакует Киев беспилотниками: в Голосеевском районе обломки упали возле жилого дома, поврежден автомобиль
Вечером 20 сентября оккупанты вновь атаковали Киев с помощью беспилотников. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков вражеских БпЛА.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В Голосеевском районе обломки БпЛА упали на открытую территорию возле жилого дома. Поврежден автомобиль. Пожара нет. По другому адресу в Голосеево обломки обнаружили возле жилого дома. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко.
Он добавил, что атака врага на столицу продолжается, и призвал жителей столицы находиться в укрытиях.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в результате российской атаки днем в воскресенье, 20 сентября, в Святошинском районе Киева пострадала женщина.
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