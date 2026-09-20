Враг вновь атакует Киев беспилотниками: в Голосеевском районе обломки упали возле жилого дома, поврежден автомобиль

Вечером 20 сентября оккупанты вновь атаковали Киев с помощью беспилотников. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков вражеских БпЛА.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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"В Голосеевском районе обломки БпЛА упали на открытую территорию возле жилого дома. Поврежден автомобиль. Пожара нет. По другому адресу в Голосеево обломки обнаружили возле жилого дома. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко.

Он добавил, что атака врага на столицу продолжается, и призвал жителей столицы находиться в укрытиях.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки днем в воскресенье, 20 сентября, в Святошинском районе Киева пострадала женщина.

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